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'ta 'nün emniyet "mahrem" yapılanmasına operasyon

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) emniyet "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 10 eski polis yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 09:48
Kars'ta FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan eski polisler T.Y. Y.B. M.M. H.Y. H T. E.Y. R.K. L.K. E.Y. ve Ü.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kars'ta FETÖ'nün emniyet "mahrem" yapılanmasına operasyon
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