Kırsaldan gelen hainler operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükten sonra İstanbul'a döndükleri belirlenen ve bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları saptanan üç şüpheli beş farklı ilçede düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin ayrıca İstanbul'un farklı ilçelerinde araç kundaklama, yakma ve genel güvenliği tehlikeye düşürme suçlarına karıştıkları belirlendi.



Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel içerikli yayınlar ve dokümanlar ele geçirildi.

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