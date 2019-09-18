Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kırsaldan gelen hainler operasyonla yakalandı

Kırsaldan gelen hainler operasyonla yakalandı

Terör Polisi, bölücü terör örgütü ’ya operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükten sonra İstanbul'a döndükleri belirlenen üç kişi yakalandı.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 12:54
Kırsaldan gelen hainler operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükten sonra İstanbul'a döndükleri belirlenen ve bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları saptanan üç şüpheli beş farklı ilçede düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ayrıca İstanbul'un farklı ilçelerinde araç kundaklama, yakma ve genel güvenliği tehlikeye düşürme suçlarına karıştıkları belirlendi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel içerikli yayınlar ve dokümanlar ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırsaldan gelen hainler operasyonla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN