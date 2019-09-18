Van'da jandarma ve MİT'ten PKK operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Van Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığının katkılarıyla Çatak ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

İlçenin Toyga Mahallesi Merkuşan ve Aruh yaylasında yürütülen "Kıran-Şehit GK Mahmut Esin" operasyonunda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.