955 kilo esrar, 6 milyon kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ve Hazro İlçeleri arasında kalan dağlık arazide 955 kilo esrar ile 6 milyon 718 bin 750 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirle 134 ton esrar üretilebildiği ve bu operasyonun son yıllarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi. Uyuşturucuyu kaynağında imha eden jandarma timleri, böylelikle zehir tacirleri ile terör örgütünün finans ayağına da ciddi bir darbe vurdu. Lice'ye bağlı Bağlan köyünde 2 eve yapılan operasyonda da 12 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.