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“AB ile Serbestisi” genelgesi yayımlandı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
“AB ile Vize Serbestisi” genelgesi yayımlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği (AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesine yönelik genelge yayımladı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, "Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası'ndaki kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Vize Serbestisi Diyaloğu'nun başlatılmasında ve olumlu şekilde ilerletilmesinde kayda değer katkılar sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bu sürecin kurumlar arasında işbirliği, dayanışma ve süreklilik içerisinde yürütülmesi önem taşımakta" denildi.
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“AB ile Vize Serbestisi” genelgesi yayımlandı
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