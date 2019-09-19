Antalya'da dolandırıcılık operasyonu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, banka ve kredi kartlarıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin takibi ve teknik araştırmalarında kimlik bilgilerine ulaşılan şüphelilerden H.Ü. ve İ.K. Alanya'da, Ö.D. ile M.S. ise Manavgat'ta yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında, çeşitli bankalara ait kredi kartları, kredi kartı slipleri, cep telefonları, 6 sim kart, 22 kredi kartı pos cihazı, 2 hesap kartı, 4 tabanca mermisi ile 72 bin 720 lira ve bin 200 dolar ele geçirildi. Ayrıca, 100 litre sahte alkollü içki, tarihi eser niteliğinde 51 sikke ve bir miktar uyuşturucu da bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.