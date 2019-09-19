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'de 72 kaçak göçmen yakalandı

’nin ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 72 kaçak göçmen yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 17:12
Çanakkale'de 72 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi köyü sahil yolunda şüphelendikleri bir minibüs ve kamyoneti durdurdu. Durdurulan araçlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 72 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, operasyonda ayrıca 2 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

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Çanakkale'de 72 kaçak göçmen yakalandı
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