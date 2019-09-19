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ABD Başkanı , 'un Üst Yöneticisi ile 'da bir araya geldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 05:50 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 05:50
Donald Trump, Mark Zuckerberg ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Facebook'un Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile Beyaz Saray'da görüştü.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile bugün Oval Ofis'te güzel bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımda Trump, Zuckerberg ile görüşme esnasında çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada ise "Mark, gelecekte yapılacak internet düzenlemesine ilişkin politikacıların endişelerini dinlemek ve kendileriyle konuşmak için Washington'da. Mark ayrıca Başkan Trump ile de bugün Beyaz Saray'da güzel ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdi." bilgisi paylaşıldı.

Başkan Trump, sıkça Facebook ve diğer sosyal medya platformlarını kendisine karşı siyasi ön yargıları beslemekle eleştiriyor.

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Donald Trump, Mark Zuckerberg ile görüştü
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