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Eski Yargıtay üyelerine ’den hapis

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Eski Yargıtay üyelerine FETÖ’den hapis
FETÖ'NÜN darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin kararında, tutuksuz sanık İbrahim Kurt hakkında, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, tutuksuz sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Eski Yargıtay üyesi Halil Yılmaz hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Yılmaz hakkında adli kontrole hükmetti. ANKARA
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Eski Yargıtay üyelerine FETÖ’den hapis
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