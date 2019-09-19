FETÖ sanığı eski yurt müdürüne hapis cezası

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce örgütle bağlantısı tespit edilen ve KHK ile kapatılan özel bir yurtta müdürlük yapan tutuklu sanık Mehmet Turan ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Turan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.