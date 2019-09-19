Gururluyuz

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl ikinci kez kapılarını açan ve ilk gün 110 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST ikinci gününde de 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçiyi ağırladı. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çalışamalrına hayran kaldı. İşte SABAH'a konuşan ziyaretçilerin duyguları;: Savunma alanında Türkiye'nin bu kadar ilerlemiş olduğunu görmek gurur veriyor. Organizasyon mükemmel. İnsan buraya geldiğinde bütün gün her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde düşünülmüş. Gençlerimizin çalışmalarını gördüm. Yeni nesil çok bilinçil yetişiyor. Bunlar gurur verici, önlerini açmak lazım. Göğsümüz kabardı.İHA'ları ve hava gösterilerini tüylerimiz diken diken izledik. Çocuklarım da havacı olsun istiyorum ama onların istemesi önemli. O yüzden geldik.Ümraniye'den geliyoruz. Çok güzel beğendim. Gurur duyduk. Herkese tavsiye ederim.Gururlandık. Güzel bir atmosfer. Yapanlardan Allah razı olsun. İnsanlarda biraz şuuru geliştiriyor. Devamını istiyoruz bu tarz etkinliklerin. Ulaşım da kolay olduğu için gelmek istedikÇocuklarımın robotik kodlamaya ilgisi var. Yarışmalar için özellikle getirdik.