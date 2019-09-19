“Güvenli bölge mülteciler için en doğru politika”

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ankara'daki 3'lü Suriye Zirvesi'nde 3 liderin de ayrılıkçı gündeme karşı çıktıklarını vurgulayan Çelik, "Zirve çerçevesinde ortak tutumun altının çizilmesi önemli. Mültecilerin geri dönme mekanizmasının desteklenmesi önemli. Güvenli bölgenin dikkate alınmaması büyük göçü getirdi. Göç gerçeğinden kimse kaçamaz, önemli olan köprüler kurmak. Güvenli bölge mülteciler için doğru politikadır. Güvenli bölgeyle insanların topraklarına dönmesi sağlanmalı" dedi. "ABD ile anlaşamadığımız pek çok konu vardır" diyen Çelik, "Müttefiklik ilişkisinin sahaya yansıtılması konusunda sıkıntı var. İlişkilerde pozitif ilerleme de söz konusu. 100 milyarlık ticaret hedefi için somut yol haritası ortaya çıktı. Türkiye, bölgesinde güvenliğin ve barışın kilit unsuru. Türkiye Patriot konusuna da olumlu yaklaşmaktadır" diye konuştu.Erken seçim iddialarını da yanıtlayan Çelik, şunları söyledi: "Seçimler bitti. Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır. Bunu herhangi bir şekilde gündeme getiriyorsa bunu gündeme getirecek son kişi Kılıçdaroğlu'dur. Herkes önüne bakıyor. AK Parti her zaman seçim olacak şekilde hazır partidir ama Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Dünyanın gittiği noktada daha hassas olduğumuz bir dönemdeyiz. Ekonomik anlamda siyasi anlamda daha güçlenmeliyiz." Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan anneler ile ilgili Çelik, "Annelerin tavrı, teröre karşı en büyük eylemdir" diye konuştu. ANKARA