Hakkâri’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri'dedüzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakkâri kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ortak operasyon düzenledi. Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkâri kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi. Bu arada Hakkâri'de polis ekiplerince ikna edilen bir PKK'lı terörist teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçilerek 13 Eylül 2019'dan itibaren operasyonun doğuya doğru genişletildiği kaydedildi. Son dört ayda ise 111'i Pençe Harekâtı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Diğer taraftan Zap Vadisi'nde örgüte ait 4 kamp vuruldu. Örgütün Türkiye'deki teröristlerle telsiz bağlantısı kurduğu muhabere merkezinin de vurulduğu öğrenildi. Tirvişan köyünde ise 2 terörist öldürüldü.