Karayazı’da kayyum göreve başladı

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HDP'liKarayazı Belediye Başkanı Melike Göksu hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7,5 yıl hapis cezası Yargıtayca onandığı için gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Göksu'nun İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş de "Valilik onayı ile Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Karayazı Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Yapılan işlem tamamıyla hukuki bir işlemdir" dedi.