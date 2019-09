BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 2019- 2020 Yükseköğretim Akademik Yılı açılışını yaptı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Suriye'deki siyasi ve insani krizin çözülmesi için çok önemli kararlar aldık. Anayasa komitesinin oluşumundaki tüm pürüzler giderildi. Büyük bir göç dalgası potansiyelini barındıran İdlib'deki sıkıntılı durumun bir parça rahatlamasını sağlayacak görüş birliğine vardık. ABD ile yürüttüğümüz güvenli bölge konusunda iki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Avrupa ülkelerinden artık İdlib ve Fırat'ın doğusu için çok daha güçlü bir destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor. Laf ola beri gele yok, icraat bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği yoksa derinleşeceğini mi gösterecek.En büyük adaletsizlik eğitimöğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bu adaletsizliğin telafisi çok zordur. Bunun için göreve geldiğimiz günden bu yana tüm evlatlarımıza eğitim ve öğretim konusunda mümkün olan en iyi imkanları sağlamanın gayreti içinde olduk. Üniversiteye girişteki katsayı adaletsizliklerini ortadan kaldırarak her öğrencimizin yarışa aynı şartlarda başlamasını sağladık. Yüksek öğrenim dahil eğitim- öğretim bütçesini 10 milyar liradan aldık, 161 milyar liranın üzerine çıkardık. Derslik sayımızı 309 bin ilave ile 577 bine yaklaştırdık. Öğretmen sayımızı 632 bin ilave ile 937 binin üzerine yükselttik. Tüm okullarımızdaki toplam sayısı 3 bini bulmayan spor salonu sayısını 10 bin 500'e çıkardık. Laboratuar sayısı 22 binin altındayken bugün sayı 54 bini buldu. Türkiye yükseköğrenim alanında son 17 yılda çok büyük bir başarıya imza attı. Biz geldiğimizde üniversite sayısının 76'dan 207'ye, akademisyen sayımızın 70 binden 168 bine, öğrenci sayımızı da 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması başarının en bariz göstergesidir.Bir dönem evlatları kıyafetlerinden dolayı okullara alınmayan, üniversitelerin kapılarında ikna odaları kurulan Türkiye'den bugünkü demokratik, özgür ve bilim odaklı eğitim- öğretim yapısına geldik.13 yıl önce her ilde üniversite kurma kararı aldığımızda birileri bizi kıyasıya eleştirmişlerdi. Ama biz evladını İstanbul'a göndermeyi değil üniversiteyi Hakkari'ye getirmek suretiyle müesseseleri yavrularımızın ayağına getirmiş olduk. Demek ki imkanlar hazırlanırsa Hakkari ve Şırnak'tan da birinciler çıkabiliyormuş. İstanbul ve Ankara ile yarışabiliyormuş. Bu evlatlarımızın gayretleri ile nerelere ulaşabileceğinin en güzel göstergesidir.Tüm rektörlerimize, özellikle de yeni kurulan üniversitelerimizin yöneticilerine üstlendikleri görevin ağırlığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her yerde olduğu gibi iyi bir yönetici 4 yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Bu şekilde takdire şayan sıçramalar gerçekleştiren üniversitelerimiz olduğunu biliyorum. Ancak bazı üniversitelerimiz halen kendilerinden beklediğimiz yere ulaşamamış durumda. Rektörlerimizden özellikle üniversitelerle şehri bütünleştirme konusunda çok daha fazla gayret gösterme bekliyorum. Önümüzdeki süreçte rektör atamalarının kriterlerini çok daha yükseğe çıkaracağımızı, adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğimizi de belirtmek istiyorum.Üniversitelerimizin araştırma altyapılarına mükerrer yatırımlar yaparak, kaynak israfına gitmelerinin önüne geçmek için de hemen bir envanter çıkarmalı, verimlilik esasına dayalı bir eylem planını da hazırlamalıyız. Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek, daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız. Bilhassa kalite odaklı gelişme için. Vakıf dediğimiz zaman farklı şeyler anlıyoruz. Öğrencisinin cebinden ne çıkacak o değil, tam aksine vakıfta, ecdat nasıl tanımlıyor; 'Cebi hümayunundan ödemek suretiyle' diyor. Şimdi de bizim vakıf üniversitelerinin patronları, kendi cebi hümayunlarından değil, orayı doldurmak için gayret ediyorlar. Buna bakmamız lazım. Gençlerimizi sadece diploma değil, aynı zamanda birikim ve beceri sahibi yapacak yöntemler geliştirmeliyiz. Ülkemiz beyin göçünde cazibe merkezi olmalı.207 üniversiteden rektörün katıldığı, dekan ve bölüm başkanları ile Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin de yer aldığı törende Başkan Erdoğan, açılış konuşmasının başında eğitim için dermanı kendi içlerinde aradıklarını söyledi ve bu kapsamda Niyazi Mısri'nin "Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş, burhan aradım aslıma aslım bana burhan imiş." mısralarını okudu.YÖK Başkanı Prof.Dr.Yekta Saraç, Başkan Erdoğan'a "Klasik Edebiyat Bilgisi" isimli kitabını hediye etti.Erdoğan açılışa katılan öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası programın başında piyano eşliğinde konser verdi. Mozart'ın Türk marşını okuyarak başlayan orkestra daha sonra Yemen türküsü ile Nazende sevgilim şarkısını seslendirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törendeki konuşmasının ardından, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategorideki YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ni sahiplerine verdi. Bu yıl üçüncü kez takdim edilen ödüller, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlıyor. İşte ödül verilen çalışmalar ve sahipleri;Dr. Erkan Kurnaz ve tez danışmanı Doç. Dr. Onur KurtDr. Reyhan Şengür Taşdemir ve tez danışmanları Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. Volodymyr V.Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Erzurumlu ve tez danışmanı Prof. Dr. Petek Ballar KırmızıbayrakSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Topluma Hizmet Ödülü-Fırat Üniversitesi'ne Yerel Kalkınmaya Katkı ÖdülüOrta Doğu Teknik Üniversitesi'ne Üniversite-Sektör İş Birliği ÖdülüPiri Reis Üniversitesi'ne Uluslararası İş Birliği Ödülü.