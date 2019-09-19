Okçular Vakfı: Yardım haberi tamamen yalan

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Okçular Vakfı Spor Kulübü, bazı gazetelerde ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İBB'den Okçular Vakfı'na 1.2 milyonluk yardımın belgesi ortaya çıktı" başlıklı haberin yalan ve maddi gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Söz konusu bazı gazeteler ve belli bir grubun yönlendirmesinde bulunan sosyal medya hesaplarında yer aldığı üzere, İBB'den Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği'ne böyle bir para aktarımı söz konusu değildir. İddia edilen bu bilgi tamamen yalan olup, maddi gerçeğe de aykırıdır" ifadeleri kullanıldı. Bu tür haber yapanlar hakkında her türlü yasal hakların kullanacağı bildirilen açıklamada, "Vakfımız ülkesi, gençliği ve milleti için çalışmaya büyük bir azimle ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.