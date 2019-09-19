Tarifi imkânsız acı

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül günü Diyarbakır HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine büyüyor. Aile sayısı son olarak, Muş'tan gelen İkram Gürtük ve Selma Han'ın da kalımıyla 41'e ulaştı. Oğlu Musa'ya kavuşma hayaliyle gelen "Ben çocuğumu PKK'dan geri istiyorum. O daha çok küçük bıraksınlar" diyen İkram annenin yüzüne yansıyan acısından ise farklı bir ayrıntı ortaya çıktı.

Musa Gürtürk'ün, 10 Eylül 2019'da Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki Görese Dağı'na düzenlenen hava harekâtında öldürülen 2 teröristten biri olduğu, kimlik tespiti ve DNA eşleşmesi için ailesine henüz haber verilmediği, İkram Gürtük'ün de oğlunun öldüğünden habersiz, elinde fotoğrafıyla eyleme katıldığı ortaya çıktı. Terör örgütü ise önceki gün Gürtük'ün Dicle kırsalında öldürüldüğünü duyurdu ve açık kimlik bilgilerini yayımladı.





Evlat nöbetine katılan İkram anne, oğlunun ölümünden habersizdi.



'YETER, BİTSİN BU HASRET'

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan İkram Gürtük, "Oğlum 16 yaşında liseye giderken kandırılarak dağa kaçırıldı. PKK oğlumu geri versin. O daha çok küçük. Evimizde huzur kalmadı. Biz fakir, yoksul insanlarız. Bizden ne istiyorlar. Artık huzur istiyoruz. Bu kadar acı yeter. 5 yıl önce oğlumu kandırıp götürdüler. Dağa kaçırıldığını bile bir yıl sonra öğrendik. Çalmadığım kapı kalmadı. Polis, asker tüm kurumlara yaptığım başvurulardan sonuç alamadım. Oğlum derslerinde başarılı bir çocuktu. Okuldan çıkar çıkmaz eve gelirdi. Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. 16 yaşındaki yavrumun aklını çelerek onu dağa çıkaranlara sesleniyorum. Düşün bizim yakamızdan artık, yavrularımızı bize geri verin, bitsin bu hasret. 5 yıldır yediğimden, içtiğimden hiçbir şey anlamıyorum. Uyurken, uyanıkken oğlum gözlerimin önünde. HDP'lilere de sesleniyorum. Biraz vicdanınız varsa bu işe aracılık edin ve evlatlarımızı bize kavuşturun. O zaman sizin barış taleplerinizin ne kadar samimi gerçekçi olduğunu da anlarız" diye konuştu.

Bu arada çocukları dağa kaçırıldığı için oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Sultan 2. Abdülhamid'in 5'inci kuşaktan torunu Nurhan Osmanoğlu ve işadamı Mahmut Küçükdoğan da ailelerle bir araya gelerek desteklerini iletti.

Acılı annenin feryadı yürek yaktı

HDP'DEN ÇİRKİN PROVOKASYON

HDP'liler anaların iradesini kırmak için sinsi planlar peşinde. Kendilerine barış anneleri inisiyatifi adını veren ve yakınları cezaevinde ve dağda olan bir grup kadın AK Parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Beyaz tülbentler takarak "Onurlu bir barış istiyoruz, analar ağlamasın" diye oturma eylemi başlatan kadınların HDP'lilerin yönlendirmesiyle bu eyleme katıldıkları belirlendi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olası provokasyon girişimlerine karşı parti binası önüne kimseyi yaklaştırmadı.







KADEM, ANNELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, beraberindeki dernek üyeleri ile birlikte oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Annelerin acısını, evlat hasretini paylaşmak, onların yanında olmak için geldiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, "Türkiye'deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır. Bunun için yetkili merciler gerekeni yapacaktır" dedi.



BU YOLUN SONU YOK GEL TESLİM OL OĞLUM

Muş'un Varto ilçesinden gelen Selma Han oğlu Onur Han'ın, dağa çıkarıldığını belirterek, "Şu anda Suriye'de ama kaçıp Türkiye'ye gelmesini, yol yakınken teslim olmasını istiyorum" dedi. 4 yıl önce kaçırılan oğlu için nöbet tutan anne Mevlide Üçdağ ise "Adak adadım onun için. Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece kucağımdan ayırmayacağım" diyerek gözyaşı döktü.