TEKNOFEST 3 günde 416 bin ziyaretçi ağırladı

Çocuk, genç, yaşlı demeden her yaştan insanın zamanını mutlu bir şekilde geçirdiği festivalin üçüncü gününde teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, sergiler, stant etkinlikleri, seminer ve konferans programları hız kesmeden devam etti. Enerji ve coşkunun gün boyunca devam ettiği festival TEKNOFEST'te hem gezerek hem de eğitim alabildikleri atölye çalışmaları sayesinde festivalde bu konularda deneyim kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı stant alanında Tarih Öncesi Dönemin İzleri Atölyesi, Desenli Kanatlar Atölyesi, Uzay Taşları Atölyesi, Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Nanoteknoloji Atölyesi, Enerji Teknolojileri Atölyesi, Elektronik Programlama, Robotik Kodlama, Mobil Uygulama ve Programlama atölyeleri gerçekleştirildi.





Geleceğimizin bilimine öncülük edebilecek olan insanların yarıştığı, finalist takımların 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül kazanacağı havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir yelpazede düzenlenen 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarıyla devam edildi. Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda yarışmacılar ilk günlerinin heyecanını yaşadılar.

GÖKYÜZÜNÜN YILDIZLARI SAHNEDE

Festivalin başlamasıyla birlikte on binlerce insanın özel olarak izlemeye geldiği uçuş gösterilerinde bugün de ülkemizin en önemli gösteri ekipleri Solo Türk ve Türk Yıldızları şovlarını gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyen ziyaretçiler ellerindeki telefon ve fotoğraf makineleriyle en güzel anı yakalamaya çalıştılar. Büyük beğeni toplayan gösterilerinin yanı sıra TSK Harekât Gösteri Uçuşları, İçişleri Bakanlığı Gösteri Uçuşları, TEİ İHA Gösteri Uçuşları ve MC 21 Rus yolcu uçağı da ziyaretçilere hünerlerini sergiledi. Teknofest'in üçüncü gün sürprizi "Russian Knights" oldu. Rusya'nın ünlü gösteri uçakları "Russian Nights Aerobatic Team" Teknofest ziyaretçilerine unutulmaz bir hava gösterisi yaptı.





TAKE OFF ULUSLARARASI GİRİŞİM ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi gerçekleşti. Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimcileri ve yatırımcılarıyla uluslararası teknoloji girişimlerini buluşturdu. Eğitim Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Spor ve Sağlık Teknolojileri, Uzay Teknolojileri gibi birçok konuda girişim önerileri sonucunda kazananlar belli oldu.

FESTİVAL COŞKUSU SON SÜRAT DEVAM EDECEK

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dördüncü gününde kesintisiz devam edecek. Solo Türk ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş'un uçuş gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, etkinlikler ve sergilerin ardından saat 20.00'de başlayacak olan Mustafa Sandal konseriyle beraber festival alanındaki yüz binlerce insan eğlenceyi doyasıya yaşayacak.





MİLLİ TEKNOLOJİNİN GELDİĞİ NOKTA 

TEKNOFEST sergi alanında ise Türkiye'nin milli ve yerli imkânlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar sergilendi. İlk kez görücüye çıkan silahlı insansız hava aracı Bayraktar AKINCI Taaruzi İHA, ATAK helikopteri, eğitim uçağı HÜRJET,Milli Muharip Uçağı ile beraber 38 farklı hava aracını festival alanında yerini aldı. Katılımcıların ilk kez yakından görme fırsatına sahip oldukları ilk milli uçan araba CEZERİ de BAYKAR stant alanında teknoloji meraklıları ile buluştu. Kara araçları bölümünde ise yolcularını mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruyan BMC AMAZON UKS-OTONOM, ALTAY tankı, kirpi ambulans dâhil dokuz araç sergileniyor.





EĞİTİCİ VE EĞLENCE DOLU ATÖLYELER

Bursa Teknik Üniversitesi standında elektrik elektronik atölyesi, Roket Yarışması Etkinlik Çadırı'nda ise Tübitak SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi yapıldı. Serbest uçuş deneyimi yaşatan Dikey Rüzgâr Tüneli, Gökbilim Planetaryumu ve Bilim Seferberliği Planetaryumu'na ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.