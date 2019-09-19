TSK’da FETÖ operasyonu: 115 asker tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 180 şüpheliden 138 şüpheli nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, aralarında darbe girişimi davasında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in emir astsubayın da bulunduğu 111 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmalarına hükmetti. Hakimlik, 27 şüphelinin ise mevcut delil durumu ve hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Antalya merkezli düzenlenen operasyon kapsamında ise 4 şüpheli tutuklandı.