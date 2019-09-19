Ucu kime varırsa varsın FETÖ ile mücadele sürecek

BUGÜN NELER OLDU

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapıldığı Ankara Adalet Sarayı açık otoparkında düzenlenen "Ürün ve El Sanatları Fuarı"nın açılışına katıldı. Programda bir konuşma yapan Gül, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi:40 yıl devletin hücrelerine sızmış bu terör örgütüyle, 40 günde bu örgüt mücadelesini bitirdik şeklinde bir rehavete asla kapılmadan, kriptolarıyla tipik bu terör örgütüyle mücadelemizi kararlı bir şekilde ve her alanda elbette sürdürmek boynumuzun borcudur. Ucu nereye, kime değerse değsin asla hukuktan sapmadan mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek Türk yargısının elbette onurlu bir mücadelesidir ve onu da yapmaya devam etmektedir. FETÖ'cüler tasfiye edildikçe Türkiye'de yargı sistemi de yörüngesine oturmaktadır.FETÖ ile mücadele FETÖ yöntemleriyle yapılamaz. Herkes FETÖ'cü ise FETÖ'cü yoktur. Bu FETÖ'nün bir stratejisidir. Masumla suçluyu ayırt etmek, kuru ile yaşı ayırt etmek işte Türk yargısının görevidir. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi dersi vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir.