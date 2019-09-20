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’nün ‘askeri mahrem yapılanması’ operasyonu

Giriş Tarihi: 20.9.2019
MALATYA merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon düzenlendi. Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin Malatya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan muvazzaf 6 astsubay, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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FETÖ’nün ‘askeri mahrem yapılanması’ operasyonu
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