Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atandı

BUGÜN NELER OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin ataması çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı. Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki atama töreni düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun bir gereği olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizi hep beraber muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün siz değerli kardeşlerimiz de bu atama töreniyle bu hizmet kervanına katılacaksınız, inşallah" diye konuştu. Bakan Selçuk, hükümetleri dönemlerinde artan istihdam hakkıyla beraber 36 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamu kurumlarında istihdamını sağladıklarını belirterek, "Sadece bu yılın ilk altı ayında bin 194 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 425 kardeşimizle beraber bu sayıyı bin 619'a, ulaştırmış olacağız. 1995'ten bu yana da kamu kurumlarına 42 bin 537 hak sahibini yerleştirmiş olacağız. Bu rakamlar AK Parti hükümetlerimizin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin, size olan yakınlığımızın da bir göstergesi aynı zamanda. Biz istiyoruz ki sizler daha müreffeh daha mutlu bir yaşam sürün. Bunu da Vatanımıza olan hizmet aşkımızın bir gereği olarak yapmaktayız" dedi. 425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına kamuda istihdamına ilişkin atama sonuçları Devlet Personel Başkanlığı'nın www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlandı. ANKARA