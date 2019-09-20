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Kargoyla 'ye gönderilen 340 tüfek ele geçirildi

'da kargo araçlarına yapılan denetimlerde izinsiz olarak üretilmiş ve 'nin Şemdinli ilçesine gönderilen 340 tüfek ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 11:05

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir- Konya karayolu Bayındır mevkiinde dün saat 19.00 sıralarında kargo araçlarını durdurup, denetim yaptı. Bir kargo aracında yapılan kontrolde A.Ö. tarafından Beyşehir'de izinsiz üretilen 139'u yarı otomatik av tüfeği, 201'i pompalı av tüfeği olmak üzere toplam 340 tüfek ele geçirildi. Tüfeklerin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gönderildiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine ele geçirilen tüfeklere el konuldu. Jandarma, A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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Kargoyla Hakkari'ye gönderilen 340 tüfek ele geçirildi
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