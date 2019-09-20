Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sınır ötesinden atılan roketle şehit olanların yakınlarından Diyarbakırlı ailelere destek

Sınır ötesinden atılan roketle şehit olanların yakınlarından Diyarbakırlı ailelere destek

Suriye’den DEAŞ ve terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar sonucu yakınlarını kaybeden şehit ailelerinden, ’da önünde eylem yapan ailelere destek geldi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 09:27
Sınır ötesinden atılan roketle şehit olanların yakınlarından Diyarbakırlı ailelere destek

2016-2018 tarihleri arasında Suriye'den terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD tarafından Kilis'e yapılan roketli saldırılar sonucu yakınlarını kaybeden şehit aileleri, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ve terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarını isteyen ailelere tam destek verdi. Annesini roketli saldırıda kaybeden Mehmet Demir, terörü lanetlediklerini ifade ederek, "Diyarbakır'daki ailelerin acılarını dindirmek adına yanlarındayız, bu eylemlerini destekliyoruz. Terörün acı yüzünü biz gördük, çoğumuz, annesini, babasını, yakınını kaybetti. Diyarbakır'daki ailelerin çocuklarını beklemeleri geç kalınmış bir olaydır. Bu konuda sonuna kadar destekliyoruz. Bizler yakınlarımızı kaybettik, onlar kaybetmeden çocuklarına kavuşmalarını istiyoruz" dedi.

PKK'NIN KAÇIRDIĞI ÇOCUKLARI İSTEYEN AİLELERİN DİYARBAKIR HDP İL BİNASI ÖNÜNDEKİ OTURMA EYLEMİ 17.GÜNÜNDE

HER GÜN DUA EDİYORUZ

Selahhatin Arslan da Diyarbakır'da çocuklarını isteyen annelerin ellerinden öptüğünü ifade ederek, "Anneler davalarında haklılar, ben evladımı kaybettim, baba olarak çok zor durumlar yaşadım. Anneler haklı olarak evlatlarını istiyorlar. Cumhurbaşkanımız ailelere destek veriyor. Bizler de destek veriyoruz. Ailelerin evlatlarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. HDP'nin tutumunu kınıyorum. Evladını kaybeden bir baba olarak eşimin neler çektiğini biliyorum. Bir annenin evladının olmamasını ne olduğunu bilen bir babayım, annelerin evlatlarına kavuşmaları için Allah'a her gün dua ediyorum" diye konuştu.

Şükriye Tülay Kaçan ise annelerin çocuklarının tırnağına zarar gelmesini istemeyeceğini ifade ederek, "Annelerin yerinde olsaydım, aynı tutumu gösterirdim. Ben o anneleri takdir ediyorum. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Eylemlerini destekliyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınır ötesinden atılan roketle şehit olanların yakınlarından Diyarbakırlı ailelere destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN