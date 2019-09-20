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: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

'te etkisiz hale getirilen 'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan olduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 17:35
Son dakika: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

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Son dakika: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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