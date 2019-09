Üç günde 416 bin ziyaretçi

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı üç günde 416 bini aştı. Festivalde düzenlenen Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nin son gününde ise Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik faaliyetlerini konu alan bir sunum yaptı. Bayraktar, "Geçen yıl TEKNOFEST'e 60 ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Bu yıl Türkiye'nin her tarafından çok daha yoğun katılım var. TEKNOFEST tümüyle teknolojiyi sevdirme, bir şekilde bu işe gönlünü kaptırma üzerine kurgulandı. Benim hikayemde de bunun çok önemli bir yeri var. Çocukken bir havacılık etkinliğine gitmiştim. Havacılığa merakım ufak yaşlarda öyle başladı. Türkiye'nin milli İHA ve SİHA'ları bu şekilde başladı" dedi.