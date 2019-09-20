Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

merkezli / operasyonu

merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 09:27
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak'ın yanı sıra Aydın, Muğla ve Kırıkkale'de aralarında eski polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K.A, E.İ, M.B, S.A.P, A.T, M.K, M.Ç, A.K. ve F.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN