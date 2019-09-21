Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tosya Pirinci hediye edildi

BUGÜN NELER OLDU

19-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine Tosya'dan pirinç ve bıçkı ile katılım sağlandı. Geçtiğimiz yıllarda Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediyesi ve Tosya Ziraat Odası tarafından Tosya'da yetiştiği tescillenen Sarıkılçık Pirinci ve ilçede üretildiği tescil ettirilen yöresel el sanatlarından Tosya Bıçkısı zirvede sergilendi.Sadece coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı zirve yoğun ilgi görürken, sergilenen yöresel ürünler de büyük beğeni topladı. Stantta sergilenen Tosya Pirinci ve Tosya Bıçkısının bulunduğu Tosya'nın yöresel ürünleri sandığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'e hediye edildi.Zirvede sergilenen pirinç ve bıçkı ile birlikte ilçenin yöresel ürünlerinin bulunduğu hediye sandığının Cumhurbaşkanı ve eşine hediye edildiğini belirten yetkililer, "Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde Tosya'mızın kese, bıçkı, pirinç ve el emeği ürünlerini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a hediye ettik. Tosya'mızı tanıtmak ve kazanımlar elde etmek adına her kapıyı aralamaya devam edeceğiz" diye konuştular.