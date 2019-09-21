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Demirtaş ve Yüksekdağ’a 6-8 Ekim katliamı tutuklaması

Giriş Tarihi: 21.9.2019
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen ve 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği izinsiz gösterilere ilişkin soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bulundukları cezaevinden Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi'ne ifade veren Demirtaş ve Yüksekdağ'ın, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Öldürmeye azmettirmek', 'yağmaya azmettirmek' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek' suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.
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Demirtaş ve Yüksekdağ’a 6-8 Ekim katliamı tutuklaması
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