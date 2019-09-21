BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır Kulp'taki PKK saldırısında şehit düşen 7 orman işçisinden Ahmet Ay, Abit, Ömer ve Siraç Yıldız'ın köyü Koçkar'da PKK'ya tepki büyük. 33 yılda 28 şehit veren köyün muhtarı M. Zeki Yıldız "HDP Kürtler'in haklarını savunmuyor. PKK'ya karşı mücadelemize kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz. Devletimizin yanındayız. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devletiz" dedi. Saldırıda oğlu Siraç Yıldız'ı kaybeden Ebedin Yıldız "Torunlarım Ensar ve İlayda yetim kaldı. Oğlum biriken kira borcunu ödeyebilmek için çalışmaya başlamıştı. Oyunu HDP'ye verenlerin PKK'dan bir farkı yok diye konuştu. Saldırı da torunlarını kaybeden 105 yaşındaki İbrahim Yıldız da Kürtçe ağıt yaktı.