Erdoğan, husumetli 4 aileyi barıştırdı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 8 yıl önce 8 kişinin yaralandığı olaydan sonra Gül, Karaduman, Kaplan ve Kahraman aileleri arasında husumet başladı. Başkan Erdoğan, husumetin sonlandırılması için AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu görevlendirdi. Ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde 4 aile de barışmayı kabul etti. Dün de bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi. Barış programına telefonla bağlanan Erdoğan, aileleri tebrik ederek "İslam dini barış dini. Ne varsa barışta var" dedi.