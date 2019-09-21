Erdoğan’ın kritik ABD ziyareti başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Tayyip Erdoğan, 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği 4 günlük kritik ABD ziyaretine bugün başlayacak. New York'ta düzenlenecek 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun ilk günü olan 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.Erdoğan, genel kurul konuşmasında, başta Suriye, Yemen, İran, Filistin olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirecek, özellikle Suriye kaynaklı mülteci sorununa dikkat çekecek.Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın en önemli görüşmesinin ise ABD Başkanı Donald Trump ile olması bekleniyor.Önceki gün akademik yıl açılış töreninde güvenli bölgeyle ilgili, "İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi planımızı uygulayacağız. İcraat bekliyoruz" açıklamasını yapan Erdoğan, Trump ile bu konuyu ele alacak. Görüşmede güvenli bölgenin yanı sıra İdlib ve Fırat'ın doğusundaki durum, terörle mücadele işbirliği, başta Yemen, İran olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.Erdoğan ve Trump, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için atılabilecek adımların yanı sıra F-35 programı, Patriot alımı konularını da masaya yatıracak.Başkan Erdoğan, Türk ve ABD'li işadamlarıyla bir araya gelecek. Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Erdoğan, her iki ülkenin işadamlarına hitap ederek yatırım çağrısı yapacak. Türkiye-Malezya-Pakistan üçlü toplantısına da katılacak olan Başkan Erdoğan'ın, Türk, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle de biraraya gelmesi bekleniyor.BAŞKAN Erdoğan, bugün ABD'ye hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın (bugün) milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiyesi için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı TEKNOFEST'te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum" dedi.