Erzurum’da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Erzurum'un Uzundere ilçesinde sabah kahvaltısı için evinin bahçesine çıkan 83 yaşındaki Mustafa Öneş ayı saldırısına uğradı. Öneş'in çığlıkları üzerine evden çıkan eşi Gülsün Öneş bağırıp komşulardan yardım istedi. Ayı bir süre sonra Öneş'i bırakıp bölgeden uzaklaştı. Bu sırada yakınlarda ceviz toplamaya giden Ayşe- Murat Yıldız çifti de ayı ile karşılaştı. Çifte de saldıran ayı, Murat ve Ayşe Yıldız'ı yaraladı. Yaralılardan Mustafa Öneş, hastanede hayatını kaybederken Ayşe- Murat Yıldız çifti ise tedavi altına alındı.