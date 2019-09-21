İşçiler yağmur altında nöbette

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN'deki görevlerine son verilen bin 400 işçinin 28 Ağustos'ta başlattığı protesto 25'inci gününe girdi.İstanbul'da dün etkili olan yağmura rağmen Saraçhane'deki İBB binası önünde eylemlerini sürdüren işçiler, 'sonuç elde edene kadar protestoya devam' mesajı verdi. İSPARK'ta çalışırken aldığı SMS ile işine son verilen mağdur işçilerden Umut Aydoğan, "Yağmur da kar da yağsa biz burada durmaya, sesimizi duyurmaya çalışacağız. Bir sonuç elde etmeden de buradan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan İBB'nin önündeki 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nden geçen Başkan Erdoğan, burada kendisine tezahürat yapan işçileri aracının içinden el sallayarak selamladı. Bununla birlikte, mağdur işçiler, yarın için 'Kahvaltı Bahane Birliğimiz Şahane', 'Emeğe Çahip Çık' başlıklı kahvaltı programı düzenleyerek, belediye başkanları ve milletvekillerini de davet etti.