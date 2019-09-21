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Mardin'de 'a şafak operasyonu: 3 gözaltı

Mardin'de, terör örgütü 'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019 17:16
Mardin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 3 gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden Güneydoğu'da DEAŞ terör örgütü olarak saldırılar gerçekleştirileceğini öne süren paylaşımlar yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda çatışma bölgelerinde faaliyet gösterip, çeşitli tarihlerde Mardin'e gelen terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Y.E., E.A. ve M.F.E. isimli şahıslar Midyat ve Artuklu ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital bilgi ve belgeye ulaşıldığı öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Mardin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 3 gözaltı
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