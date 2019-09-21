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duyurdu! Hedefler tam isabetle vuruldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 16:04

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

İLK FİİLİ SİLAH ATIŞLARI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hedefler tam isabetle vuruldu
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