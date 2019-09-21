‘Oğlum hem okumak hem de kardeşlerini okutmak için çalışıyordu’

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Diyarbakır Kulp'taki PKK saldırısının 7 şehidinden orman işçisi 17 yaşındaki Mehmet Bozyel'in ailesinin evinde hüzün ve gözyaşı var. Batman Bağlar Mahallesi'nde yaşayan anne Hanım Bozyel oğluna olan hasretini fotoğrafını öperek gidermeye çalışıyor. Anne Hanım Bozyel "Oğlum kardeşlerinin okul masrafını çıkarmak için işe gitti. Terör, oğlumu hayattan kopardı, yüreğime ateş düşürdü. İçim yanıyor. Bu acıyı biz çektik başkaları çekmesin." dedi. Şehidin babası Ahmet Bozyel ise Mehmet'in Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyerek "Hayali avukat olmak, kardeşlerini de okutmaktı. Bunu yapanlar canidir. Yaz tatilinde dayısınınyanına köye gitti. Dayısı Rıza Yaşar, ormanda iş alınca oğlum da onlarla beraber ormana gidiyordu. Bize devamlı 'Sabredin okuyacağım ve sizi kurtaracağım.' diyordu. Ölüm, terör olmasın. Huzur içinde yaşayalım" diye konştu. Ağabeyi için gözyaşı döken Ruken Bozyel ise "Ağabeyim, bize 'okuyun' diyordu. Sabah beraber okula gidiyorduk. Ben şimdi kiminle okula gideceğim" diyerek gözyaşı döktü.