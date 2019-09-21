Ormanı kundaklayan şüpheli PKK bağlantılı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Pendik'te önceki gün vatandaşlar Aydos Ormanı'nı yakmaya çalışan bir kişiyi cep telefonuyla görüntüledi. İhbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de yangının çıktığı noktadan 100 metre ileride saklanan Y.A. adlı kişiyi yakaladı. Ggözaltına alınan kişiyi ihbarı yapan vatandaşlar da teşhis etti. Şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gözaltına alınan şüphelinin terör bağlantısının bulunduğunu belirterek, "Duyarlı bir vatandaşımızın cep telefonuyla çekip kolluk kuvvetlerine iletmiş olduğu bir ihbarla başlayan bir durumla karşı karşıyayız. Bu yaz yangınlar çıktığından beri birçok yangınla ilgili ciddi şüphelerimiz olduğunu söylemiştim Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz" dedi.