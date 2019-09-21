Yargı stratejisi hayata geçiriliyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reform Stratejisi Belgesi'ne ilişkin ilk yargı paketi hazır. 15 kanunda değişiklik içeren 38 maddelik taslağı, AK Parti Grup Başkan vekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan dün MHP'ye sundu. Taslak pazartesi de CHP ve İYİ Parti'ye iletilecek. Muhalefetin görüşü alındıktan sonra, 1 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunulacak pakette, yargılamanın seri bir şekilde yapılması için önemli düzenlemeler yer alıyor. Nafaka ve af düzenlenmesinin yer almadığı taslakta öne çıkan maddeler şöyle:Cinsel istismara maruz kalan çocukların daha fazla mağdur olmaması için, bazı mahkemelerde kurulan Çocuk İzleme Merkezleri bundan sonra her mahkemede oluşturulacak.Arabuluculuk müessesesinin görev alanı genişletiliyor.İstinaftaki itirazlara artık tek bir mahkeme değil, ağır ceza başkanlarından oluşan bir komisyon bakacak.Ceza yargılamalarında mazereti halinde sanığın mahkeme salonuna görüntülü ve sesli bağlandığı SEGBİS sistemi idari yargıda da kullanılacak.15 yılını dolduran avukatlara yeşil pasaport verilecek. Hukuk fakültelerinden mezun olanlar, avukatlık yapabilmek için sınava girecek. Düzenleme, bu yıl hukuk fakültelerine giren öğrenciler için de geçerli olacak.15 Temmuz darbe girişimi davalarından beraat eden ancak pasaportları geri verilmeyenlere, pasaportlarının iadesini içeren düzenleme de taslakta yer alıyor.Adli para cezası içeren ve kanunda 6 ayı geçmeyen suçlar için geçerli olan ön ödeme müessesesi genişletilecek.