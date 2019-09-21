Yeter artık! Caniler

BUGÜN NELER OLDU

İnşaatlarda çalışan Ağrılı Zilkif Tunç ile Yıldız Ballı çifti, 2005'te çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşti. 6 çocuklu çiftin 16 yaşındaki en büyük kızları Yasemin, 2014'te İstanbul'da tekstil atölyesinde çalışırken terör örgütü tarafından dağa kaçırıldı. Polise başvurup kızını aramaya başlayan baba Zilkif Tunç(57), kızı kaybolduktan sonra çocuklarıyla birlikte Konya'nın Yunak ilçesine yerleşti. 10 gün önce PKK'ya yakın internet sitesinde, "Dicle Fırat" kod adı verilen Yasemin'in öldüğü haberini okuyan aile adeta yıkıldı. Her gün elleriyle kızı için kazdığı boş mezarın başında gözyaşı döken anne Yıldız Ballı, HDP Diyarbakır İl binası önündeki oturma eylemine katıldı. Kızına ulaşmak için Muş ve Diyarbakır'a gidip dönen baba Zilkif Tunç "Kızım kaçırıldığında 16 yaşındaydı. Eğer öldüyse cenazesini versinler. Ölmediyse getirsinler. Bunlar cani. Bunlar insan değil. Ben de Kürt'üm" dedi. Haziranda da Suriye'de amcasının oğlu Astsubay Adem Tunç'un şehit olduğunu anlatan Tunç, "Yeter artık. PKK ve uzantısı HDP artık çeksin kirli ellerini üzerimizden" dedi.