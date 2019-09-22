Artık cömert Türkiye için üretme vakti

Suriye'de yaşanan iç savaş ve ardından gelişen büyük göç dalgası ile ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, umutlarının yeşerdiği Türkiye'de fark yaratmaya devam ediyor.

Ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Suriyeli Mozaik Sanatçısı Büşra Şeyhali aynı zamanda sanatçı. Savaş ve dramı eserlerine yansıtan Şeyhali Türkiye'de yeniden hayata tutunduğunu söylüyor.

"Bir sabah uyandım şehir diye bir yer kalmamıştı. Türkiye'ye geldik, burada hayata tutundum. Öğrencilerim var. Artık kalbi kırık sığınmacı değilim, kendine güvenen, geleceğe umutla bakan ve çocuklarını tam bir Türk olarak yetiştiren bir kadına dönüştüm. Çocuklarımı Türk kültürü ile yetiştirip, Türkiye'nin barış elini dünyaya anlatmaya devam edeceğim. Şimdi Türkiye'ye değer katma zamanı" dedi.



FRANSA'YA HAYIR DEDİ: TÜRKİYE'YE BORCUM VAR

Dr. Celaleddin El Hancı, Gaziantep Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Savaştan önce Halep Üniversitesi'nde ders veriyormuş. Fransa'dan vatandaşlık teklifi almış ancak o, Türkiye'de Suriyeli gençlere ve Türk akademi dünyasına katkı vermek istemiş. "Türkiye'ye minnettarım" diyen 71 yaşındaki El Hancı, "Türkiye elinden geleni yaptı. Şimdi sıra Suriyelilerde" ifadelerini kullandı.







ADANA'NIN ARANAN İSMİ: FERAS USTA

Adana'da cep telefonu tamircisi denildiğinde kime sorsanız, Feras Belal'i gösterirler.

Halep'li. Feras, 7 yıl önce eşi ve 6 aylık bebekleriyle, Kilis kapısından Türkiye'ye giriş yapmış. Halep'teki evleri tank ateşi ile yıkılmış. Tescil ettirdiği şirket ile vergi mümessili olan Feras, "Tüm dünya bize sırtını dönmüşken bize kucak açan Türkiye'de kimseye haksızlık edemem. Türkçe öğrenip, dünyaya bu ülkeyi anlatmalıyız. Tek hayalim ülkeme geri dönmek" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ"

Gaziantep'te yaşayan Makine Mühendisi Amer Hadri ise, Türkiye'ye minnettar olduğunu söylüyor. Çocuklarının Türkçe öğrendiğini söyleyen Hadri, onların da Türkiye için çalışacaklarını dile getiriyor. Kendi tasarımı olan cips ve paketleme makinelerini 42 ülkeye ihraç ediyor. Hadri, "Artık burada, bu ülkenin değerleriyle, bu ülke için yaşıyorum. Çocuklarım da ben de ülke için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



HAYALİNİ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Fatima Mohammed, 6 yıldır Kilis'te yaşıyor. Açtığı kafe ile Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi kadınlara umut olmuş. "Türkiye, bize kucak açtı. Üstelik hala buradan vatanımın kokusunu duyabiliyorum" diyor.

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