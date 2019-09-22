Ataşehir’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçu kapsamında ilçe genelinde çalışmalar devam ediyor. Polis memurları tarafından bu kapsamda suç olaylarıyla ilgili operasyon da yapılıyor. İstanbul'un Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

UYUŞTURUCU SATIŞI YAPILAN ADRES TAKİBE ALINDI

Uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbar edilen adres, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerince takibe alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası belirtilen adrese polisler tarafından operasyon yapıldı.

UYUŞTURUCUYU LAVABOYA DÖKERKEN YAKALANDI

Operasyon yapıldığı esnada T.Ö. (38) isimli şüpheli, evde bulunan uyuşturucu maddeleri lavaboya döktüğü esnada polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 13,1 gram skunk maddesi, bir tane yivsiz av tüfeği ve 39 tane dolu kartuş ele geçirildi.

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüpheli T. Ö. hakkında yapılan araştırma sonrası "Uyuşturucu madde imal veya ticari" suçundan iki defa, "Kasten yaralama" suçundan bir kez olmak üzere suç kayıtları olduğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONDU

Şüpheli T.Ö. sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.