Başkan Erdoğan TÜRKEN Vakfı'nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğinde ABD'de açıklamalarda bulundu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Günümüzde artık tek bir alanda uzmanlaşma beli meslek gurupları dışında değerini yitirmiştir. Çok yönlü insanların daha fazla rağbet gördüğüne şahit oluyoruz. Biz devlet olarak sizlerle beraber tüm gençlerimizin eğitim ortamını iyileştirmek için mücadele veriyoruz. Üniversitelerimizi sayısını artırdık. 76'dan 206'ya çıkardık hem de akademik kapasitelerini güçlendirdik. Türkiye'yi bir eğitim-öğretim üssüne çevirdik.