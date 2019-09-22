Başkan Erdoğan'dan ABD'de baş döndüren trafik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği tarih belli oldu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere 21 Eylül günü New York'a gitti.

COŞKUYLA KARŞILANDI

ABD'ye giden Başkan Erdoğan'ı sokaklarda ellerinde bayraklarla coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etmek için New York'ta

BM ZİRVESİNDE KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki temaslarına 24 Eylül Pazartesi günü başlayacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık edeceği 'İklim Değişikliği Zirvesine' katılacak Erdoğan, zirvede bir konuşma yapacak.



LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER OLACAK

Cumhurbaşkanının 25 Eylül'e kadar sürecek ziyareti boyunca, çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, "Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması" temasıyla gerçekleştirilecek BM 74. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 24 Eylül'de, BM Genel Kurulu'na hitap edecek, ayrıca Genel Sekreter Antonio Guterres'le görüşecek.

Başkan Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı

Erdoğan'ın, ayrıca, Pakistan Başbakanı İmran Khan'la birlikte "Nefret Söylemiyle Mücadele" konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor.

Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da icra edilecek.

VATANDAŞLARLA BULUŞMA VE ARA GÜLER SERGİSİ AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette, ABD'deki Türk, soydaş, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi, Ara Güler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği'ne katılması ön görülüyor.

TRUMP İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın ile ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme yapması da bekleniyor.