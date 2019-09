Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te gençlere altın niteliğinde öğüt: Hayal et, inan başarırsın

TULGA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda (AHL) düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı. Festivalde kürsüden özellikle gençlere önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:TEKNOFEST bu yıl katılımcı rekoru kırdı. İnşallah kısa sürede bu etkinliğin ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum. Burasını gençlerimiz başta olmak milletimizin teknoloji alanında sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum.Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımız bu seferberliğin ilk somut ürünü oldu. Bu program ile ülkemize gelen üst düzey araştırmacılar bu denli zengin bir araştırma ortamında bilimsel çalışma yapacaklar ve inşallah gençlerimize örnek olacak. Önümüzdeki dönemde de bu programın devam edeceğimizin müjdesini paylaşmak istiyorum.Geçtiğimiz günlerde 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladık. Bu strateji milli teknoloji hamlesi ruhu ile hazırlandı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz. 2023 giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknolojilik ve yenilikçilik anlayışı ile yazacağız. Bugün burada ortaokul, lise, üniversite takımları ile profesyonelliğin ayrı ayrı geliştiği ve yarıştığı her etkinliği adeta milli teknoloji hamlemizin yeni bir ayak sesi olarak görüyorum.Artık biz kendimize yeteceğiz. Her şey hayal ile başlar. İnançla birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen 3 beden küçük gömlekle yaşamamızı istediler. Bize de siz geri kalmış bir ülkesiniz öyle kalın dediler. Geçmişte pek çok devlet adamı bu kısır döngüyü kırmak için gayret göstermiş kimileri bir parça yol da almıştır. 17 yıl önce ülke yönetimini devraldığımızda Türkiye hala geri kalmışlık zinciri ile bağlanmış haldeydi. 81 vilayetimizin alt yapı sorunlarını çözerek milletimizi özlemini çektiği hizmetlere kavuşturmak için kolları sıvadık. Vesayet ile mücadeleyle girişerek demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi uluslararası rekabete uygun şekilde reforme ederek üretimin istihdamın rekabetin ihracatın büyümenin ve teknolojinin gelişmesini sağladık. Mahkum edilmek istendiğimiz geri kalmışlık zincirlerini parçaladık. Önümüze her türlü tuzak engel çıkartıldı. Yeri geldi partimizi kapatmaya kalktılar. Yeri geldi terör örgütleri ile ülkemizi kana ve ateşe boğmaya çalıştılar. Yeri geldi sokakları karıştırmak, milletimizin fertlerini düşman etmek için uğraştılar. Yeri geldi emniyet yargı teşkilatı, yeri geldi ordu içindeki çete vasıtasıyla darbe girişiminde bulundular. Kardeşliğimiz yanında ekonomimizi de hedef aldılar. Biz milletimiz ile saldırıların hepsini birer birer boşa çıkarmayı başardık. Türkiye her alanda güçlü altyapıya sahip. Türkiye şayet kendisine biçilen geri kalmış ve az gelişmiş ülke rolünü kabul edip başını kasap bıçağının önüne kuzu kuzu uzatmış olsaydı, yaşadığımız sıkıntıların çoğu gündemimizde olmayacaktı.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu. Yetkililerden araca ilişkin bilgiler alan Erdoğan, daha sonra sürücü koltuğuna geçti. BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, "Cumhurbaşkanımız, aracı 5-6 dakika kadar kendisi sürdü ve beğendiğini söyledi. Motorunu çok sesli buldu, 'Motorunun sesini kısın' dedi. Kendisi için bir daha yalıtımla ilgileneceğiz. Kendisine aracın ismi ne olsun diye sorduğumuzda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bıraktı önce topu. Biz de ismi kendisinden beklediğimizi söyledik. Biz isimleri Osmanlı'dan gidiyoruz, sizin için de uygunsa Tulga ismini koyalım dedik ve ismini Tulga olarak koyduk" dedi.Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan o analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Çünkü onların da ruh köklerinde bir dinamizm var.Ölümden korkmuyorlar. Üzerine üzerine gidiyorlar. Bu ülkede eğer katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar ta parlamentoya kadar sızmış olanlar. biz de Sultan Alparslan gibi 'Ya şehit ya muzaffer olacağız' dedik. Gazi Mustafa Kemal gibi 'Ya istiklal ya ölüm' dedik.(Sigarayasağının genişletilmesinin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine) Ben bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum 'Ayıptır' diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Bunun üzerindeyiz.Kılıçdaroğlu'Arifiye (tank palet fabrikası) satılmış' diyor. Yalan. Kiralandı. Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için acaba bu yalan bana ne getir bunu düşünüyor. Biz bir işi yaptığımız zaman ülkemiz buradan ne kazanır buna bakarak yaparız. Buradan ne işçi ne memur çıkarılmıştır. Kiralandı. 'Belediyelerden işçi çıkarılmayacak' demişti. İşçiler kapıya konuyor. Bunlarla ilgili FOX TV bu emekçi kardeşlerimin acaba arkasında duruyor mu? fox'u yalan medya olmaktan çıkarın.Dünya liderleriyle ikili görüşmelerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda BM'nin gündeminde olan barış ve güvenlikle ilgili temel meselelerle ilgili görüşlerimizi dile getireceğiz. BM Genel Kurul Başkanlığı'na büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz. Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum.Başkan Erdoğan, ABD'deki kritik BM Zirvesi'ne gitmeden önce yaptığı açıklamada sınır ötesi terör operasyonu için kararlılık vurgusu yaptı BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde dün basın toplantısı düzenledi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları;Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamam. ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Ben bunu defaatle sayın Trump'la paylaştım. Biz El Bab'ta 3 bin kadar DEAŞ'lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı söylendi. Şimdiyse uydurma bir örgütü çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri yani SDG. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok. Diyorlar ki 'Bunun PKK ile felan alakası yok.' Hepsi de iç içe. El Bab'ta, Cerablus'ta, Afrin'de nasıl kendi göbeğimizi kendimiz kestiysek şimdi de kendimiz keseceğiz.