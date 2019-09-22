Leyla Aydemir’in ailesi neden korkuyor?

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Ağrı'da geçtiğimiz yıl dedesinin köyüne bayram ziyaretine giden ve köyde kaybolan, 18 gün sonra ise cansız bedenine ulaşılan 4 yaşında ki Leyla Aydemir'in katillerinin bulunması için Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma gerçekleştirildi. 10 saat süren duruşmada 1 olan tutuklu sanık sayısı Yusuf Aydemir'in de tutuklanması ile 2'ye yükseldi. Baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmazken, Anne Şükran Aydemir şikayetçi olduğunu ancak susma hakkını kullandığını mahkeme salonunda ifade etti.Mahkemeye müdahil talepleri kabul edilen Ağrı Barosu ise davanın takipçisi olacağını açıkladı. Baro Başkanı Salih Aydın SABAH'a "Biz sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ise "Leyla'nın annesi mahkemede susma hakkını kullandı ve şikayetçi oldu fakat çocukları var. Onu da anlamaya çalışıyoruz. Baba Nihat Aydemir, 'Siz gideceksiniz biz burada kalacağız' dedi. Burada bir korku var. Ama ortada bir katil var. UCİM olarak bu davanın hep takipçisi olacağız" dedi.Müdahillik talepleri kabul edilmeyen Erzurum Barosun Başkanı Talat Göğerbakan'da, davayı sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.