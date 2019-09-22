Son dakika haberi: "1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık"

-Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı' düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'un ödül töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci yılında "gökyüzüne bakan her çocuğun gözündeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır" dediklerini hatırlattı.

Bu pırıltıya 6 gün boyunca sabahtan akşama kadar şahit olduklarını belirten Bayraktar, "Dün 1 milyonu aşmıştık, bugün 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık." dedi.





Artık milli teknoloji hamlesi aşısının tuttuğunu dile getiren Bayraktar, "50 bin genç kardeşimiz ve sonrakiler ülkemizi, teknolojide inşallah lider yapacaklar. Buradaki genç kardeşlerimiz, hepsi teknolojinin şampiyonları. Ülkemizi uzayda, havacılıkta, yüksek teknolojide dünyada liderliğe taşıyacaklar." diye konuştu.





1,5 milyonu aşkın ziyaretçinin kendileri için büyük bir cesaret kaynağı olduğunu ve en büyük desteği bir anlamda bunun verdiğini ifade eden Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Aziz milletimize hepinizin huzurunda tüm kalbimle teşekkür ediyorum. TEKNOFEST İstanbul, büyük bir takım oyunu. Önde biz görünenler dışında yüzlerce, binlerce sessiz gönüllüsü var. Onlara da en içten minnet duygularımı iletmek istiyorum. Bunun yanında tüm emek verenlere, tüm heyecanını duyanlara, tüm paydaşlarımıza, ziyaretçilerimizle bire bir ilgilenen güvenlik güçlerimize, organizasyonda görev alan tüm ekip arkadaşlarımızı tüm kalbi duygularımla selamlıyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için 3. TEKNOFEST'te buluşmak üzere."