Türkiye sıfır atık dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "sıfır atık" projesi kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 15 aylık performansı göz doldurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yakın takibiyle titizlikle yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin 15 aylık uygulaması sonucunda bakanlık 150 ton kağıt atığı yeniden ekonomiye kazandırdı. Bu kapsamda 4 bin 959 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 2 bin 411 adet yetişkin ağacın kesilmesine engel olundu. Böylece, sera gazı salınımı bertaraf edilerek, oksijen üretimine büyük oranda katkı sağlandı.

Emine Erdoğan öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı

Nisan 2018'den itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ Genel Müdürlüklerinin yerleşik bulunduğu Bahçelievler Kampüsü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü kampüslerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ayrıca bağlı ve ilgili kuruluşları olan TKİ, TPAO, TPIC, BOTAŞ, MTA, EPDK, BOREN, TAEK, TEMSAN ve ETİMADEN Genel Müdürlükleri yerleşkelerinde uygulandı.



658 MEGAVAT SAAT TASARRUF

Sıfır Atık Projesi'nin 15 aylık uygulaması sonucunda 47 ton plastik atığın geri dönüşümü ile elyaf içeren tekstil ürünleri, atık ve pis su boruları, sera örtüsü, plastik torba, deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri malzemeler üretilmesi için hammadde sağlandı. Plastik atığın geri dönüşümü sayesinde 658 megavat saat enerji tasarrufu sağlandı.







EĞİTİMLE GELEN BAŞARI

Projenin başarılı olmasına katkı sağlayan en önemli unsurlardan biri personele verilen eğitimler oldu. Sıfır Atık Projesi kapsamında asıl uygulayıcısı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerleşkelerinde çalışan tüm personele 12 ayrı oturumda eğitim verildi. Bakanlık personeli, bu eğitimlerde edindikleri bilinç ve bilgileri hayata geçirerek projeyle daha iyi sonuçlar elde edilmesine katkı yaptı. Sıfır Atık Projesinin etkin bir şekilde uygulanması ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine geçişte de büyük destek sağladı.