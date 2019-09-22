Ümraniye’de ‘gece kartalları’ devriyesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çalışan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniye'de görevli olan bekçiler de şüpheli buldukları kişilerde ve araçlarda arama yapıyor.

GECE KARTALLARI ARAMA YAPTI

Gece kartalları olarak isimleri bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, Ümraniye İlçesi Armağanevler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Bekçiler, şüphelenen otomobilin içerisindeki iki kişiden birinin tedirgin davranışlar sergilediğini görünce üst araması yaptı.

ÇALINTI ÇEYREK ALTIN VE PARA BULUNDU

20 yaşındaki şüpheli M. A. A.'nın daha tedirgin olduğunu gören görevli bekçiler, şüphelinin üst aramasını yaptığında, şüpheli şahsın üzerinde beş tane çeyrek altın, bir tane altın takı ve bin 500 lira para olduğunu tespit etti. Ele geçirilen çalıntı altınlar ve paralarla birlikte iki şüpheli gözaltına alınarak Ümraniye Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AKRABASININ EVİNDEN ÇALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yapılan araştırma sonrası, şüpheli M. A. A.'nın Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi ikamet eden akrabasının evinden altınları ve paraları çaldığı belirlendi. Şüpheli M. A. A. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.