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12 silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 09:16
12 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 12'YE ÇIKTI

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye çıktı.

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12 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
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